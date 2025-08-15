Войната в Украйна:

Конфискуват стоки менте от защитени търговски марки

15 август 2025, 11:50 часа 224 прочитания 0 коментара
Конфискуват стоки менте от защитени търговски марки

Криминалисти са иззели 218 артикула от защитени търговски марки от магазин за дрехи в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция (ОД) на МВР - Стара Загора, цитирани от БТА. На 13 август полицейски служители от сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР-Стара Загора са извършили проверка на магазин за дрехи в Стара Загора, стопанисван от 42-годишна жена. Намерени и иззети са 218 артикула - дрехи от различни защитени търговски марки. Образувано е досъдебно производство, допълниха от пресцентъра.

БТА припомня, че вчера митническите служители на граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" задържаха 7657 артикула с обозначения на световни марки поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост.

Преди дни стоки с лого на защитени марки и парфюми откриха служители на полицията в Хасково и Димитровград.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
менте търговски марки информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес