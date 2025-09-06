"Краката му са, колкото ръката ми": Бащата на Жулиен не вярва, че е синът му е съборил шефа на ОДМВР - Русе

"Видяхте сина ми. 54 килограма дете, с крака като моята ръка. Може ли да събори 130-килограмов мъж и да му нанесе такива телесни повреди. Това е невъзможно", разказа пред медиите бащата на Жулиен Кязимов - Сюлейман Сюлейманов. Той не вярва, че синът му е извършил нападението над полицейския началник в Русе, като той твърди, че записите са негодни, защото нищо не се вижда на тях.

"Вижда се инспекторът изправен, докато идват неговите колеги - нищо му няма. Ако имате счупено ребро, няма ли да сте на земята. Защо не казва комшията му, който е бил, че са били подпийнали", попита още бащата на Жулиен.

Майката на обвиняемия твърди, че Жулиен им е разказал, че на телефона си имал снимки как жените ги целят с домати. "Детето ми е отличник, детето ми е студент", каза майката на Жулиен. ОЩЕ: Съдът остави в ареста един от нападателите над полицейския шеф в Русе

Друг близък твърдят, че главният провокатор е бил шефът на ОДМВР - Русе, като ги е заплашил, че ще дойде неговият съсед. "Били са много пияни", твърди мъж, който се представя за свако Жулиен.

Побоят над шефа на ОДМВР - Русе

Припомняме, че на 3 септември 2025 г. директорът на ОДМВР - Русе старши комисар Николай Кожухаров е пребит пред дома си. Това е станало пред дома му, докато той се е прибирал със съпругата си. Пред жилището младежи извършвали дрифтове с автомобили, което провокирало началникът на регионалната дирекция на вътрешните работи да им направи забележка. Последвал е скандал, прераснал в побой. ОЩЕ: Младежи пребиха директора на полицията в Русе, състоянието му е критично