Съдът оставя в ареста 22-годишния, подкарал трамвай в София

Софийският градски съд постанови „задържане под стража“ за 22-годишния мъж, който е обвинен за трамвайната катастрофа край Румънското посолство. Той е обвиняем за повреда на железопътен състав, предназначен за масов превоз, предаде БТА. Припомняме, че инцидентът стана на 2 септември 2025 г. около 5:00 ч., когато трамвай по линия 22 с две мотриси дерайлира на столичното кръстовище на бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“ в района на румънското посолство. В инцидента нямаше пострадали хора, нанесени бяха материални щети. Предвиденото наказание по закона е от пет до 15 години лишаване от свобода.

Мотивите на съда

В мотивите си съдът посочи, че до момента са събрани множество доказателства, от които може да се направи извод, че 22-годишният мъж е предизвикал потеглянето на мотрисата и след това се е укрил. Експертиза показва, че е бил със средна степен на алкохолно опиянение, открити са и следи от кокаин и марихуана, но е разбирал последствията от извършеното. ОЩЕ: Не са деца: 22-годишен осъждан мъж със самопризнания за катастрофата с трамвая

На базата на тези данни, съдът прие, че има опасност обвиняемият да се укрие, ако бъде с по-лека мярка. Изводът, че има риск от извършване на престъпление, беше направен от факта, че престъплението е станало по време на изпитателния срок по присъда, която Даниел Терзиев е получил само преди няколко месеца, което го характеризира като човек с висока степен на обществена опасност.

В съдебната зала обвиняемият каза, че всичко е станало по невнимание и помоли за по-лека мярка за неотклонение.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред Софийския апелативен съд (САС) и ако има такива, делото е насрочено за 11 септември. ОЩЕ: "На много ватмани се случва": Общински съветници обясниха кой е виновен - ватманът или деца