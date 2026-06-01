"ДАНС да каже откъде са идвали парите": Журналист иска отговори за Олег Невзоров

Олег Невзоров беше представен като меценат и спонсор на украинската общност в България. Ако ДАНС не изясни откъде са идвали парите за финансиране на неправителствените организации, няма да се изясни и откъде са парите за строителството на „Баба Алино“. Това каза журналистът Спас Спасов в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Демерджиев за "украинския" строеж във Варна: Правили са държава в държавата. В Украйна: Съдебен запор за Невзоров от години

На въпрос знае ли къде е Невзеров, той отговори, че няма информация дали е предприемачът е напуснал страната. „Изпратих му съобщения, но той не отговаря. Когато името му се появи като таен свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев, също му изпратих съобщения и тогава имахме няколко разговора“, разкри журналистът, който е регионален кореспондент точно за Варна и работи тясно с "Дневник".

Според него, ако е вярно, че парите за строителството са идвали в брой, както твърди разследващият сайт Bird.bg, изводът е, че ДАНС не са си свършили работата и дължат много отговори.

"Трудно е да се изясни кой е най-виновен в тази ситуация. Тя е формулировка на това, което наричаме "завладяна държава". Всеки разговор завършва с многоточие, има нещо неказано. А то не може да бъде казано, защото ще навреди на цялата вертикала на държавната власт", каза Спасов.

По думите му местената власт във Варна не е била убедителна докрай в твърденията си, че е предприела всички действия, за да не се случи това строителство. "Министерство на регионалното развитие и благоустройството има всички правомощия да се противопостави на такива случаи. Цялата тази инфраструктура е изградена пред очите на МРРБ", добави Спасов.

ОЩЕ: "Не съм уволнен": Шефът на строителния контрол във Варна опроверга Коцев

Той обърна внимание и на друг проблем - всички незаконни постройки са снабдени с вода и електроенергия. "Има довеждаща инфраструктура, която се оказа, че е незаконна. Неясно е как е станало това, а то е в правомощията на МРРБ. Те могат да спрат изграждането на подобна инфраструктура. Вината е разпределена по цялата вертикала на държавната и местената администрация", каза още Спасов.