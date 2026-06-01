Неизбежно е да вземаме заеми: Фискалният съвет с критики към властта заради свръхдефицита

"Неизбежно е тегленето на нов държавен дълг тогава, когато има дефицит и трябва да бъде покрит". Това заяви бившият заместник-министър на финансите, а сега член на Фискалния съвет Любомир Дацов пред bTV. "Аз лично очаквах, че правителството ще има план и яснота с визия какво да прави, а не да се говори за прехвърляне на вината за процедурата по свръхдефицит в бюджета. Не мисля, че свръхдефицитът се дължи на некоректно счетоводство, коментира" той. Още: Финансовият министър: Пари за пенсии има, нов дълг засега не е нужен

Според него правителството няма ясна идея какво точно ще се случи с процедурата по свръхдефицит.

„Това, което предполагам, че ЕК ще каже е, че има изменение в траекторията на бюджета, което води до това, че ще има постоянни дефицити над 3%“, по думите на Дацов.

Той смята, че правителството трябва да се ангажира с поемането на ясен план за структурни промени. „Ако все пак ни вкарат в процедура по свръхдефицит, в рамите на 6 месеца трябва да се състави план, съвместно с ЕК, която ще зададе основните параметри на посоки. Правителството по-скоро прави отрицателни движения“, песимист е Любомир Дацов.

Той посочи, че има няколко типа реформи, които могат да бъдат направени в бюджета – мерки за овладяване на инфлацията и овладяване на цените.

Любомир Дацов добави, че има два вида стратегии за бюджета – тогава, когато правителството няма време или тогава, когато могат да бъдат направени реформи. Това, което трябва да се случи в бюджета е, че с около с 5-6% трябва да бъдат увеличени държавните разходи, но не повече, уточни финансовият специалист.

Още: Държавата ще поеме нов дълг за стотици милиони евро