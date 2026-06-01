Кабинетът "Радев":

Неизбежно е да вземаме заеми: Фискалният съвет с критики към властта заради свръхдефицита

01 юни 2026, 8:40 часа 1172 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Неизбежно е да вземаме заеми: Фискалният съвет с критики към властта заради свръхдефицита

"Неизбежно е тегленето на нов държавен дълг тогава, когато има дефицит и трябва да бъде покрит". Това заяви бившият заместник-министър на финансите, а сега член на Фискалния съвет Любомир Дацов пред bTV. "Аз лично очаквах, че правителството ще има план и яснота с визия какво да прави, а не да се говори за прехвърляне на вината за процедурата по свръхдефицит в бюджета. Не мисля, че свръхдефицитът се дължи на некоректно счетоводство, коментира" той. Още: Финансовият министър: Пари за пенсии има, нов дълг засега не е нужен

Какво ще направи правителството?

Снимка: iStock

Още: Нов дълг за стотици милиони: Правителството на Радев не се отказва да тегли заеми

Според него правителството няма ясна идея какво точно ще се случи с процедурата по свръхдефицит.

„Това, което предполагам, че ЕК ще каже е, че има изменение в траекторията на бюджета, което води до това, че ще има постоянни дефицити над 3%“, по думите на Дацов.

Той смята, че правителството трябва да се ангажира с поемането на ясен план за структурни промени. „Ако все пак ни вкарат в процедура по свръхдефицит, в рамите на 6 месеца трябва да се състави план, съвместно с ЕК, която ще зададе основните параметри на посоки. Правителството по-скоро прави отрицателни движения“, песимист е Любомир Дацов.

Той посочи, че има няколко типа реформи, които могат да бъдат направени в бюджета – мерки за овладяване на инфлацията и овладяване на цените.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Любомир Дацов добави, че има два вида стратегии за бюджета – тогава, когато правителството няма време или тогава, когато могат да бъдат направени реформи. Това, което трябва да се случи в бюджета е, че с около с 5-6% трябва да бъдат увеличени държавните разходи, но не повече, уточни финансовият специалист.

Още: Държавата ще поеме нов дълг за стотици милиони евро

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Свръхдефицит Любомир Дацов Държавен дълг фискален съвет
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес