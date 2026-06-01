"Не съм уволнен": Шефът на строителния контрол във Варна опроверга Коцев

Кметът на Варна излъга всички българи, че има заповед за моето дисциплинарно уволнение. Това категорично не е вярно. Единствено ми беше предложено споразумение за прекратяване по взаимно съгласие, но аз отказах да го подпиша. Това заяви директорът на Дирекция "Управление на строителния контрол и организация на разрешителните режими" Александър Драгнев в ефира на Нова телевизия. Повод за думите му стана изказване на кметът на Варна Благомир Коцев, че го освобождава дисциплинарно заради т.нар. "незаконен град" в местността "Баба Алино" край Варна.

ОЩЕ: ГИТ многократно е опитвала да провери незаконните къщи край Варна, но не е била допускана

По думите му първите действия по случая са започнали още през септември 2024 г., когато дирекцията е изпратила преписка до районната администрация на "Приморски". Той посочи, че по сигнала са работили и служители на Икономическа полиция към ОДМВР – Варна. "След това близо шест месеца нямаше никаква информация какво се случва по случая", каза още Драгнев.

По думите му през януари е получил информация, че е подписано и одобрено допускане за изработване на подробен устройствен план (ПУП) за района на „Баба Алино. "Това ме наведе на мисълта, че се правят действия за узаконяване на обекта. Ние предприехме действия по спиране на строителството и издадохме съответните актове и заповеди за обектите, по които се работеше", обясни той.

ОЩЕ: Не отговарят на законовите норми: Украински или руски архитекти проектирали къщите в "Баба Алино"

Драгнев допълни, че са съставени и два акта за установяване на административни нарушения за незаконна сеч в горски територии. По думите му за всички предприети действия е бил информиран кметът Благомир Коцев. "Изготвих доклад с конкретни предложения за решаване на проблема, но този доклад остана без движение", твърди директорът на УСКОР.