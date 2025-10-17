Линейките не стигаха: Ето как полицията помогна на мъж от Перник да спаси жена си

Войната в Украйна:

17 октомври 2025
Мъж заварил съпругата си в безсъзнание и подал сигнал до Центъра за спешна помощ, но му било отговорено, че линейките са заети и ще се забавят с поемането на случая. Мъжът не чакал повече и качил съпругата си на личния автомобил и потеглил към болничното заведение. Така започва историята на мъжа от Перник, която става достояние в днешния бюлетин на МВР. 

Ето как полицията му помогна

На път към Спешното, попаднал на полицейски автопатрул и помолил органите на реда за помощ. Без никакво колебание полицаите с включен светлинен и звуков сигнал придружили болната до лечебното заведение, осигурявайки бързото пристигане.

Благодарение на това, в Спешното приемно отделение на жената е оказана неотложна помощ и е спасен живота й.

Благодарствено писмо

В тази връзка перничанинът изпраща благодарствено писмо до началника на Второ РУ. В него мъжът изразява искрената си признателност към човешкото отношение на двама служители от районното управление. 

„Благодаря от мое име и от името на съпругата ми на двамата Ваши служители, които ни помогнаха. Пожелаваме им на първо място да имат здраве и да продължават да уважават всички около себе си“ завършва писмото си благодарният перничанин. ОЩЕ: Скоро няма какво да чакате бързо да дойде линейка навсякъде в България: "Спешна помощ" чезне

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
