Внимание! Измамни имейли се представят за Главната инспекция по труда“

За разпространение на електронни съобщения, в които неправомерно се използва името на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", съобщиха от институцията. От агенцията предупреждават гражданите да не отварят подобни имейли и прикачените към тях файлове. Официалните електронни адреси на Главната инспекция по труда са с домейн @gli.government.bg.

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Публичните контакти на институцията са публикувани в секция "Контакти" на официалния ѝ сайт. При съмнение за получено съобщение гражданите могат да проверят информацията чрез официалните канали за контакт.