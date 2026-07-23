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Внимание! Измамни имейли се представят за Главната инспекция по труда“

23 юли 2026, 13:17 часа 709 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Внимание! Измамни имейли се представят за Главната инспекция по труда“

За разпространение на електронни съобщения, в които неправомерно се използва името на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", съобщиха от институцията. От агенцията предупреждават гражданите да не отварят подобни имейли и прикачените към тях файлове. Официалните електронни адреси на Главната инспекция по труда са с домейн @gli.government.bg. 

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Публичните контакти на институцията са публикувани в секция "Контакти" на официалния ѝ сайт. При съмнение за получено съобщение гражданите могат да проверят информацията чрез официалните канали за контакт.

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фалшиви имейли
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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