Войната в Украйна:

След сблъсък с автобус: Загина млад шофьор

23 юли 2026, 12:51 часа 305 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След сблъсък с автобус: Загина млад шофьор

Тежък пътен инцидент отне човешки живот тази сутрин на пътя между Плевен и село Згалево. 26- годишен шофьор е загинал на място, след като по неясни към момента причини загубил управление над автомобила си и се блъснал в автобус от междуградския транспорт. Още: Мъж загина в катастрофа край Търговище Няма пострадали пътници. Инцидентът е станал около 7:25 ч.

Районът на катастрофата беше временно затворен за движение. На място продължават огледите, а причините за инцидента се изясняват, съобщава Нова телевизия. Още: Поредна тежка катастрофа със загинал

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
катастрофа полиция загинал автобусна катастрофа
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес