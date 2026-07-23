След сблъсък с автобус: Загина млад шофьор

Тежък пътен инцидент отне човешки живот тази сутрин на пътя между Плевен и село Згалево. 26- годишен шофьор е загинал на място, след като по неясни към момента причини загубил управление над автомобила си и се блъснал в автобус от междуградския транспорт. Още: Мъж загина в катастрофа край Търговище Няма пострадали пътници. Инцидентът е станал около 7:25 ч.

Районът на катастрофата беше временно затворен за движение. На място продължават огледите, а причините за инцидента се изясняват, съобщава Нова телевизия. Още: Поредна тежка катастрофа със загинал