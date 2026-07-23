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БАБХ затвори нелегален цех за консервирани гъби

23 юли 2026, 13:31 часа 624 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
БАБХ затвори нелегален цех за консервирани гъби

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Ловеч установиха нерегистриран обект за производство на консервирани гъби в гр. Луковит при съвместна проверка със служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР-Ловеч. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. Проверката е извършена след постъпил сигнал за продажба на консервирани гъби в социалните мрежи. За установяване на обстоятелствата инспектори от ОДБХ-Ловеч извършват контролна покупка на шест буркана от предлаганата продукция. Тъй като върху товарителницата е бил посочен единствено телефонен номер на изпращача, Областната дирекция е поискала съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността и адреса на производителя. Още: Без документи: БАБХ иззе над половин тон животински продукти

Стотици буркани с гъби без произход

Снимка iStock

В резултат на проведените съвместни действия е извършена проверка на адрес в гр. Луковит, където е установено производство на консервирани гъби в нерегистриран по Закона за храните обект. Още: Само за ден: БАБХ откри близо 5 тона опасни храни

По време на проверката са открити 609 буркана с готова продукция – консервирани гъби с общо тегло 321 кг, без етикетировка и документи за произход. Установено е също, че използваните суровини са доставяни без придружаващи документи за проследимост.

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Инспекторите на ОДБХ-Ловеч са съставили констативен протокол, акт за възбрана и разпореждане за насочване на храните за унищожаване. Предстои издаване на заповед за спиране дейността на обекта и съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Още: Негодни за консумация: БАБХ възбрани близо половин тон животински продукти

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Гъби БАБХ изземане опасни храни
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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