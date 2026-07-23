Вигенин: Не искахме тези самолети на летище "Враждебна", не ги искаме и в Безмер

„Ние сме последователни. Не искахме тези самолети на летище „Враждебна“ и не ги искаме и в Безмер. Самият факт на тяхното присъствие, особено сега, когато изрично се заявява, че те са в подкрепа на операцията в Близкия изток, означава индиректно България да подкрепя една война, която не е наша, не е на НАТО и не е на Европейския съюз. Това е война с неясни цели, която изпълнява прищевките на един човек – бил той президентът на Съединените щати“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV Кристиан Вигенин, евродепутат от БСП.

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„Но както и да го гледаме, тези самолети нямат работа в България. Ангажирането ни по този начин създава рискове за сигурността ни и за цялостния ни имидж, включително в рамките на Европейския съюз. Немалко държави членки отхвърлиха ангажирането с тази война. Ние някак с лекота – така, както искахме да ги махнем – сега ги приемаме. Без много обсъждане, с едно бързо гласуване. Мисля, че тук не избрахме правилния начин да се справим с тази ситуация“, коментира той.

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„Очевидно премиерът Радев и правителството се опитаха и се опитват да заемат различна роля или да препозиционират България в този процес. Без да се самоизолират, те се опитват да утвърдят различен подход в Европейския съюз. Това беше видимо още при първите посещения на Радев в Германия и във Франция и в първите му заявления. Но очевидно е трудно, защото това изисква много мъдър подход – както към посланията навътре, така и навън“, коментира Вигенин за позицията на Радев спрямо Украйна.

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„Мисля, че по-скоро изглеждаше така, сякаш се опитваме да седим на два стола, а не да седнем на един различен стол. И тук дебатите, в които се включиха и външният министър, и премиерът – по отношение на това подписано ли, е или не е подписано нещо – не изглеждаха сериозно, честно казано. Мисля, че трябваше да се подходи по-внимателно“, смята евродепутатът.

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