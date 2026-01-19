Маскирани като строителни работници: Подробности за обира на инкасо в Ихтиман

В качеството на обвиняеми са привлечени двама души, които са на по 23 години. Те са от Русе, но живеят в София. По време на деянието извършителите освен, че взимат парите от инкасо автомобила, те отнемат и оръжията на охранителите, които по-късно изхвърлят. А за да не будят съмнение сред гражданите, те били дегизирани като строителни работници. Това заяви на брифинг окръжният прокурор Христина Лулчева.

Припомняме, че в петък миналата седмица маскирани нападнаха и ограбиха инкасо автомобил в Ихтиман и отмъкнаха две касети с общо 60 000 евро. Двамата извършители са задържани.

Разкрития за обира

"Двамата задържани са били въоръжени с пистолет и автомат. Извършителите били с маски и насочили огнестрелното оръжие срещу служителите на охранителната фирма на инкасо автомобила, на които било заповядано да легнат на земята. Единият от охранителите бил завързан със "свинска опашка", подчерта Лулчева.

В хода на разследването вече са извършени пет огледа и две претърсвания и изземвания от два адреса. Единият от привлечените обвиняеми е служител на охранителната фирма, от която е отнета сумата, а другият също е служител на охранителна фирма.

"До момента и двамата не са осъждани и няма данни за други техни прояви", посочи прокурорът.

За това престъпление законът предвижда затвор от 15 до 20 години, доживотен затвор или затвор без право на замяна. Ако бъдат признати за виновни, съдът може да постанови конфискация на част или цялото им имущество.