Мобилна станция измерва екощетите в района на горящото сметище

Мобилна станция ще извърши извънредно измерване на качеството на въздуха в района на горящото сметище в с. Шишманци. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив, цитирани от БТА. Към този час димоотделянето е значително редуцирано, няма задимяване по автомагистрала "Тракия", коментира старши комисар Васил Димов, директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН).

Задимяване няма и в село Шишманци, съобщи кметът Александър Атанасов.

Сигналът за пожар в депото в Шишманци е подаден в 05:30 ч. Разпространението на огъня е ограничено на площ от около 700 - 800 кв. м. Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери.

Продължава работата на четирите екипа на пожарната. Останала е ограничена площ, която е по самия скат и трудно се обработва, тъй като трябва да се уплътни, за да не пропаднат тежките машини, обясни директорът на пловдивската пожарна.

Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева, комисар Димов и кметът на Пловдив Костадин Димитров са в непрекъсната връзка и при нужда ще се осигури допълнителна техника, съобщиха от областната администрация.