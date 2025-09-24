Войната в Украйна:

24 септември 2025, 06:10 часа 359 прочитания 0 коментара
Моторист стреля по мъж в "Бояна"

Стрелба в столичния квартал "Бояна". Мъж е прострелян пред гараж от моторист. По неофициална информация простреляният се е занимавал с ВиК услуги. Гаражът му е бил пълен с тръби и части за ВиК, съобщи БНТ.

Според свидетели мотористите са били двама, като на единия мотор са се возили двама души.

Вероятно по него е стреляно с малокалибрено оръжие.

Пострадалият е настанен в болница без опасност за живота.

Простреляният мъж е на възраст между 43-46 години, уточниха от МВР.

Трагедия край Сливница

Преди дни бяха открити телата на трима души в автомобил в района на Сливница. Случаят предизвика сериозен интерес, тъй като обстоятелствата около смъртта на жертвите сочат към убийство, извършено по особено жесток начин. Загиналите са мъж на 47 години, жена на 45 години и 18-годишно момче. ОЩЕ: Откриха три трупа в автомобил край Сливница

 

 

Виолета Иванова
