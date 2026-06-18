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МВР се задейства след нови данни, че журналистът Димитър Стоянов е бил "поръчан" (ВИДЕО)

18 юни 2026, 16:18 часа 852 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
МВР се задейства след нови данни, че журналистът Димитър Стоянов е бил "поръчан" (ВИДЕО)

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов разпореди проверка във връзка с медийни публикации за заплахи срещу журналист. Такова съобщение разпратиха от Министерството на вътрешните работи на 18 юни - часове след като разследващият журналист от BIRD.bg Димитър Стоянов седна лице в лице за интервю с 27-годишен мъж от Бургас, за който медията твърди, че е работил за бургаския бизнесмен и бивш митничар Николай Филипов, по прякор Пъдпъдъка. Мъжът, чиято самоличност не се разкрива, сниман е в гръб и гласът му е преправен от екипа на медията, твърди, че е получил "мокра поръчка" от Филипов - да нанесе побой на Стоянов.

"В спешен порядък директорът на ОДМВР-Бургас трябва да докладва дали в дирекцията има постъпили сигнали и какво е извършено по тях. В случай че такива не са подадени, органите на реда ще се самосезират", обявиха от МВР.

Съобщението идва след призива на Асоциацията на европейските журналисти - България прокуратурата и МВР да разследват заплахите срещу разследващия журналист Димитър Стоянов.

Още: "Поиска да ви счупя черепа": Мъж говори за "мокра поръчка" срещу Димитър Стоянов от BIRD (ВИДЕО)

"Поиска да ви счупя черепа"

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Разказът на интервюирания от BIRD.bg мъж съдържаше твърдение за сериозна заплаха за живота на журналиста. Мъжът твърдеше, че Николай Филипов му е казал как иска да "счупи черепа" на Стоянов с "метална палка".

Интервюираният отказал, след което започнал натиск срещу него и заплахи от страна на Филипов, за когото мъжът преди това работел.

През април журналистът остана със запорирани сметки, след като петима бургаски съдии са уважили исковете за запор на Николай Филипов, обявиха тогава от изданието. Запорите са за 25 000 евро след заведени нови пет дела. Според BIRD това са само половината от "делата шамари" (SLAPP), които Филипов води срещу тях.

Още: Димитър Стоянов от BIRD е със запорирани сметки след нови "дела шамари"

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