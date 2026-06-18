"Поиска да ви счупя черепа": Мъж говори за "мокра поръчка" срещу Димитър Стоянов от BIRD (ВИДЕО)

Разследващият журналист от BIRD.bg Димитър Стоянов седна лице в лице за интервю с 27-годишен мъж от Бургас, за който разследващият сайт твърди, че е работил за бургаския бизнесмен и бивш митничар Николай Филипов, по прякор Пъдпъдъка. Мъжът, чиято самоличност не се разкрива, сниман е в гръб и гласът му е преправен от екипа на медията, твърди, че е получил "мокра поръчка" от Филипов - да нанесе побой на Стоянов.

"Делата шамари" срещу Димитър Стоянов и потенциалната връзка с Филипов

През април журналистът остана със запорирани сметки, след като петима бургаски съдии са уважили исковете за запор на Николай Филипов, обявиха тогава от изданието. Запорите са за 25 000 евро след заведени нови пет дела. Според BIRD това са само половината от "делата шамари" (SLAPP), които Филипов води срещу тях.

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Масови отводи на съдии в Бургас съпътстваха едно от "делата шамари" срещу Димитър Стоянов, заведено от Николай Филипов, по данни на "Медиапул".

В момента "делата шамари" са най-голямата заплаха пред разследващата журналистика. Те представляват на практика злоупотребяващ съдебен иск, заведен от частна страна с цел заглушаване на критични изказвания и задушаване на обществения дебат. Служебният министър Андрей Янкулов подготви проект за промени в Гражданския процесуален кодекс за въвеждане на анти-SLAPP директивата в българското законодателство по време на мандата на кабинета "Гюров", но приемането му зависи от настоящото Народно събрание.

Сега твърденията на неназования мъж, които не могат да бъдат проверени независимо, а следва да са обект на разследване от компетентните органи, изглежда, допълват тази картина. Той говори как му е поръчано да счупи черепа на Димитър Стоянов с метална палка.

Снимка: Димитър Стоянов, Actualno.com

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Отказ и последвали заплахи. "Чувствам се застрашен за живота си"

Интервюираният разказва пред журналиста, че в края на януари 2026 г. бил привикан от Николай Филипов - чрез обаждане от свой приятел. Уговорили се за среща в столичен ресторант. "Още при пристигането ми, преди да вляза, г-н Филипов ме извика на паркинга, като искаше да няма други хора. Попита ме дали ще му свърша една работа. Един-два пъти го попитах за какво става въпрос, а той ми каза просто, че ще остана много доволен. След това ми каза, че иска да набия лицето Димитър Стоянов, с други думи вас. Искаше да ви ударя с метална палка по главата и да ви счупя черепа", твърди мъжът от Бургас.

Тъй като знаел какво влияние има Филипов, мъжът изпитал страх да откаже категорично. Прибрал се в Бургас и разговарял със своя приятел, който го е свързал преди това с бизнесмена. Приятелят му казал да не се занимава "с глупости", че това е "сериозно деяние и може да има последици".

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"Така тупах топката и не давах никакъв отговор до след месец и половина-два, до следващата ми среща с г-н Филипов. Той ме пита какво става с тази работа - "ще я вършиш ли, няма ли да я вършиш". Не ми се занимаваше с глупости, не ми се лежи по затворите. Отказах му и след това започнах да получавам заплахи от човек, който работи при него като личен охранител - да не ходя на работа, че никакъв не съм в тази дискотека, в която работя", разказва мъжът, като повтаря, че преди е работел за Филипов.

"След това получих информация, че Николай Филипов е разпоредил на бургаските полицаи да ми изземат оръжията, което много силно ме притесни, че този човек иска да ми направи нещо. Отидох в районното, в което се водя на отчет, връчиха ми документ, че е започнала процедура по изземване на моите оръжия. Според мен това е напълно незаконно - нито съм задържан, нито съм съден, не мисля, че има за какво да ми вземат оръжията освен по поръчка на г-н Филипов. Явно това, което се говори за него, че кадрува в МВР, е истина", твърди интервюираният.

Процедурата е стартирана скоро, преди около седмица, споделя мъжът. Казва, че това е единствената поръчка, която е получавал от Филипов. Твърди, че знае и за други случаи на поръчки, направени от бизнесмена, но не желае да ги коментира. Посочи единствено, че "някои от тях са били реализирани". Потвърждава, че това са били противоправни действия, които са постигнали ефект.

Снимка: Димитър Стоянов, Actualno.com

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Мъжът от Бургас споделя, че мотивът му да говори пред Димитър Стоянов и камерата на BIRD е, че се чувства застрашен за живота си. "Пуснал съм сигнал до компетентните органи", добавя той.

BIRD преди това показаха сигнал до Районна прокуратура - Бургас, с който разполагат. Интервюираният не е негов автор - подаден е от друго лице. Мъжът, с когото Стоянов разговаря, обаче потвърждава, че за него се отнасят следните думи от жалбата: "Николай Филипов е дал нареждане на мой познат, който по съображения за сигурност не искам да назова,(...) да извърши остри действия срещу журналиста Димитър Стоянов от разследващия сайт "Бърд"".

Ако написаното в този сигнал е вярно, то още едно лице сигнализира, че Николай Филипов му е отправял заплахи. "Каза ми, че ще ме съсипе, че всички шефове на полицията са назначени от него, сама до каже - и веднага ще ме арестуват, нужно е само едно негово телефонно обаждане (...) Той е много опасен и се ползва с голямо влияние в службите, знам, че полицаи му докладват, а той им дава нареждания какво да правят, кого да ударят и отстранят от пътя му", пише в публикувания от BIRD сигнал, чийто подател остава скрит.

Интервюираният мъж от Бургас споделя също, че е подал сигнал до компетентните органи относно поръчката срещу Димитър Стоянов, която твърди, че е получил от Филипов. И повтаря, че знае как Филипов е "поръчал" не само да му вземат оръжията, но и да му направят нещо "физически". "Страх ме е не за мен, страх ме е за семейството ми", казва той.

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