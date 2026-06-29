Лудо каране в Пловдив: 21-годишен лети с над 200 км/ч след серия нарушения

Засилени полицейски проверки по пътищата в страната разкриха множество тежки нарушения, включително опасно шофиране с изключително висока скорост, управление след употреба на алкохол и случаи на неправоспособни водачи, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР). В рамките на специализирана операция са били проверени както натоварени междуградски пътни артерии, така и улици в малки населени места.

ОЩЕ: Въпреки приет закон преди година: Бездействие връзва ръцете на общините да контролират скоростта и да наказват нарушителите

Основната цел на акцията е била ограничаване на предпоставките за тежки пътнотранспортни произшествия чрез засилен контрол върху рисковото поведение на водачите.

Тежки нарушения

Само в хода на проверките са установени трима водачи, управлявали моторни превозни средства след употреба на алкохол, както и двама неправоспособни. Санкционирани са и 15 шофьори за нарушения, създаващи непосредствена опасност за останалите участници в движението.

Общо са съставени 202 акта и фиша. Регистрирани са 75 случая на неизползване на обезопасителни колани и 16 случая на превоз на деца без необходимите обезопасителни системи. В рамките на операцията са отнети девет свидетелства за управление на МПС, а 16 автомобила са спрени от движение. Установени са и 14 случая на технически неизправни превозни средства.

ОЩЕ: "Биг Брадър" в София: Суперкамери ще следят за десетки нарушения на пътя

Особено тревожен е инцидент, регистриран през нощта в централната част на Пловдив. Полицейски екип с необозначен автомобил забелязал лек автомобил, чийто водач демонстрирал рисково поведение, като умишлено извел автомобила извън траекторията му при завой и предизвикал поднасяне.

Патрулът незабавно последвал автомобила, за да проследи действията на шофьора. По-късно той напуснал града в посока Пазарджик, където значително увеличил скоростта си. Според данните, водачът е достигнал над 200 км/ч, като е предприемал опасни изпреварвания в участъци със забрана за това.

След кратко преследване автомобилът е бил спрян от полицейските служители и изведен от движение. Установено е, че зад волана е бил 21-годишен мъж от село Мало Конаре. За извършените нарушения му е наложена глоба в размер на 1800 евро, а свидетелството му за управление е отнето за срок от 12 месеца. Автомобилът също е спрян от движение.

От полицията съобщават, че контролните действия по пътната безопасност ще продължат и в бъдеще. Подобни специализирани операции ще се провеждат регулярно с цел ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия и повишаване безопасността на движението