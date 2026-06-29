Войната в Украйна:

Световният №1 се измъчи здраво срещу сърбин, но тръгна с победа на Уимбълдън

29 юни 2026, 20:43 часа 692 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Световният №1 се измъчи здраво срещу сърбин, но тръгна с победа на Уимбълдън

Световният №1 в тениса – Яник Синер, имаше трудно, но успешно начало на Уимбълдън. Италианецът се справи с Миомир Кецманович след обрат за пета поредна победа в съперничеството им. Синер се наложи с 3:2 сета (4:6,6:3, 6:7(8), 6:2, 5:3). Предходната победа за Яник над 50-тия в света отново беше на Уимбълдън, но на 1/16-финалите и с 3:0 сета. Тогава за успеха бяха нужни около 2 часа по-малко, след като двубоят днес се проточи 3:32 часа.

Двубоят между Синер и Кецманович продължи над 3 часа и половина

В първата част на тазгодишната им среща сърбинът взе 89 % от точките на първи сервис, 50 % на втори и проби веднъж. Във втория сет световният № 1 спечели всички разигравания на първо подаване, 54 % на второ и записа един брейк.

В третата част нямаше брейкове и се стигна до тайбрек. В него Кецманович бе по-съобразителен, направи по-малко неточности и поведе. В четвъртия сет водачът в световната ранглиста бе на 78 % ефикасен на първи начален удар, 90 % на втори и постигна два пробива. В последната част Синер беше 93 % ефективен при първо вкарване на топката в игра, 71 % при второ и проби един път.

Фаворитът почти през цялата среща игра с кървящо дясно стъпало, а кръвта се виждаше ясно по повърхността на белите маратонки, но въпреки това той не пожела медицинско прекъсване.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Във втори кръг миналогодишният първенец ще играе с Нуно Боржеш. Португалецът победи американския квалификант - Тристан Бойър за крайното 6:3, 7:5, 7:5.

ОЩЕ: След като рухна във втория кръг в Париж: Яник Синер се готви да защити титлата си на Уимбълдън

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Уимбълдън Яник Синер Миомир Кецманович
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес