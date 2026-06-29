Световният №1 се измъчи здраво срещу сърбин, но тръгна с победа на Уимбълдън

Световният №1 в тениса – Яник Синер, имаше трудно, но успешно начало на Уимбълдън. Италианецът се справи с Миомир Кецманович след обрат за пета поредна победа в съперничеството им. Синер се наложи с 3:2 сета (4:6,6:3, 6:7(8), 6:2, 5:3). Предходната победа за Яник над 50-тия в света отново беше на Уимбълдън, но на 1/16-финалите и с 3:0 сета. Тогава за успеха бяха нужни около 2 часа по-малко, след като двубоят днес се проточи 3:32 часа.

Двубоят между Синер и Кецманович продължи над 3 часа и половина

Opening his title defence with a hard-fought win 💪



Jannik Sinner defeats Miomir Kecmanovic in five entertaining sets on Centre Court!#Wimbledon pic.twitter.com/wetY3JQQIA — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026

В първата част на тазгодишната им среща сърбинът взе 89 % от точките на първи сервис, 50 % на втори и проби веднъж. Във втория сет световният № 1 спечели всички разигравания на първо подаване, 54 % на второ и записа един брейк.

В третата част нямаше брейкове и се стигна до тайбрек. В него Кецманович бе по-съобразителен, направи по-малко неточности и поведе. В четвъртия сет водачът в световната ранглиста бе на 78 % ефикасен на първи начален удар, 90 % на втори и постигна два пробива. В последната част Синер беше 93 % ефективен при първо вкарване на топката в игра, 71 % при второ и проби един път.

Фаворитът почти през цялата среща игра с кървящо дясно стъпало, а кръвта се виждаше ясно по повърхността на белите маратонки, но въпреки това той не пожела медицинско прекъсване.

Във втори кръг миналогодишният първенец ще играе с Нуно Боржеш. Португалецът победи американския квалификант - Тристан Бойър за крайното 6:3, 7:5, 7:5.

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