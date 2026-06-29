Мъж е с опасност за живота след инцидент на пътя: Карал колело пиян

Необичаен инцидент на пътя, в който за пореден път е замесена употреба на алкохол. Въпреки че обикновено шофьорите на моторни превозни средства са хванатите с промили в кръвта зад волана, оказва се, че и карането на колело може да бъде опасно, ако го практикуваш пил.

В подобен изненадващ инцидент водач на велосипед с близо 3 промила алкохол е в тежко състояние след падане в Севлиево, съобщиха от полицията.

Сигналът за паднал велосипедист на ул. "Н. Д. Петков" в града е подаден преди дни - на 27 юни.

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Органите на реда са установили, че става дума за пострадал 35-годишен мъж. Тестът му за алкохол е отчел 2,81 промила.

В момента мъжът е настанен в болница в Плевен, като състоянието му е сериозно и той е с опасност за живота.