Над 10 тона негодно месо хвана БАБХ

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря частично дейността на месокомбинат в Свищов заради сериозни нарушения при съхранението и проследимостта на месото и месните продукти. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. Повече от 10 тона храни ще бъдат унищожени, тъй като не отговарят на изискванията за безопасност. Проверката продължава. С нея са ангажирани екипи на областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) във Велико Търново, София град и Плевен. Различни видове месо – сурово и преработено – са съхранявани в едни и същи хладилни камери, без ясно разграничение и при компрометирани хигиенни условия.

Замърсени помещения

В отделни помещения са открити замърсени повърхности, лошо поддържани стени и подове, както и липса на топла вода и необходимите средства за измиване и дезинфекция.

Липсва пълна проследимост на значителни количества месо. Част от продуктите са без етикети, без ясно обозначени партидни номера и дати на замразяване, което прави невъзможен ефективният контрол и създава риск за здравето на потребителите.

В хладилните камери на предприятието са открити над 4,3 тона месо и месни продукти, включително свинско, телешко и птиче месо, кайма и различни обрезки, съхранявани при условия, които не отговарят на нормативните изисквания.

С изтекъл срок на годност

Някои от тях са без идентификация, други – с изтекъл срок на годност. Допълнително са намерени още 800 агнета без здравна маркировка. Всичко това ще бъде унищожено.

Докато не бъдат отстранени всички нарушения, БАБХ разпореди частично спиране на дейността на предприятието, включително използването на конкретни хладилни съоръжения.

Дейността може да бъде възобновена само след повторна проверка, която да докаже пълно съответствие със законовите изисквания.

БАБХ извършва постоянни масирани проверки в цялата страна. Целта е защита на общественото здраве и недопускане на опасни храни до потребителите.

