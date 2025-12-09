Войната в Украйна:

Напрежение в Своге, група хора погна кмета, заради митинга на ДПС (ВИДЕО)

09 декември 2025, 22:17 часа 980 прочитания 0 коментара
Напрежение в Своге, група хора погна кмета, заради митинга на ДПС (ВИДЕО)

До напрежение се стигна малко преди края на митинга на "ДПС - Ново начало" под мотото "Не на омразата" в Своге. Там се появиха група от около 20 души, които отправяха неценцурни викове срещу ДПС. От кадри в социалните мрежи на Любомир Жечев, но и не само и от страницата на "Национано обединение" се твърди, че хората на ДПС били докарани в Своге, което ядосало тези около 20 души, които твърдят, че са жители на града.

Впоследствие в друго видео в социалните мрежи се вижда напрежение пред местно заведение, в което се твърди, че се намира кметът на града Емил Иванов.

Хората отвън скандират оставка, а  в друго видео се вижда как полицията отделя двете групи от хора - тези от митинга на ДПС и недоволните граждани, които твърдят, че са от Своге. ОЩЕ: Има ли задържани и провокации на митингите на "ДПС - Ново начало": Последни данни на МВР

Ситуацията в Своге е спокойна към момента

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По-късно Actualno.com се свърза с кмета на Своге Емил Иванов, който вече си беше вкъщи, като каза, че е добре. "То няма напрежение", заяви още Иванов.

Във връзка с групата от хора, които викаха около заведение, за което се твърдеше, че градоначалникът е в него и скандиранията за оставка, Иванов каза: "Нормално всеки да си изразява мнението".

От думите му стана ясно, че не е имало нищо друго, освен това, което се вижда на кадрите в социалните мрежи. "Мина протестът нормално", каза той.

Съмненията за провокации

Припомняме, че преди дни от Движение БОЕЦ предупредиха, че се подготвят "ударни групи", с които Пеевски да атакува собствените си протести и да провокира етническо напрежение, да се вдигне градусът и "протестиращите" да тръгнат да търсят реванш в София в сряда, 10 декември. Движение БОЕЦ предупреждаваше, че атаките щели да бъдат извършени от хора, които да се преструват на членове на движението. ОЩЕ: БОЕЦ предупреждава: Сигнали в МВР - Пеевски ще атакува собствените си протести за нагнетяване на напрежение

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Своге контрапротест ескалация протест ДПС ново начало
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес