След като Слави Трифонов унищожи паметна плоча на Петрохан: Майката на една от жертвите с призив към прокуратурата (ВИДЕО)

Без думи. Да се бяха свързали с нас, след като не сме имали разрешение. Това даже не е вандализъм. Това минава отвъд абсолютно всичко. Това е паметна плоча на шест починали човека. Мисля, че преживяхме осем месеца непосилни неща. Това какво е? Моля прокуратурата да се самосезира. Ако наистина има обективност в тази държава, има някакъв закон. Това каза Ралица Асенова, майка на Николай Златков.

Припомняме, че паметната плоча, поставена в знак на почит към шестимата загинали от групата на Ивайло Калушев, беше разрушена от Слави Трифонов. Лидерът на "Има такъв народ" съобщи тази сутрин, че е унищожил поставената плоча.

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"Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго", написа той.

Районът беше отцепен, като на място са пристигнали разследващи от Монтана. Следват още огледи и пълното премахване на паметната плоча.