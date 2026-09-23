Кабинетът "Радев":

След като Слави Трифонов унищожи паметна плоча на Петрохан: Майката на една от жертвите с призив към прокуратурата (ВИДЕО)

23 септември 2026, 13:11 часа 1842 прочитания 0 коментара

Без думи. Да се бяха свързали с нас, след като не сме имали разрешение. Това даже не е вандализъм. Това минава отвъд абсолютно всичко. Това е паметна плоча на шест починали човека. Мисля, че преживяхме осем месеца непосилни неща. Това какво е? Моля прокуратурата да се самосезира. Ако наистина има обективност в тази държава, има някакъв закон. Това каза Ралица Асенова, майка на Николай Златков.

Припомняме, че паметната плоча, поставена в знак на почит към шестимата загинали от групата на Ивайло Калушев, беше разрушена от Слави Трифонов. Лидерът на "Има такъв народ" съобщи тази сутрин, че е унищожил поставената плоча. 

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"Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго", написа той.

Районът беше отцепен, като на място са пристигнали разследващи от Монтана. Следват още огледи и пълното премахване на паметната плоча.

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Петрохан Слави Трифонов паметна плоча връх Околчица Ралица Асенова
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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