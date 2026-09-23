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Щети за над 11 млн. евро: В Гърция разбиха схема за нелегален внос на стоки от България

23 септември 2026, 8:45 часа 729 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Щети за над 11 млн. евро: В Гърция разбиха схема за нелегален внос на стоки от България

Мрежа за нелегален внос на стоки от България е разбита в Северна Гърция, като по случая има и арестувани.

Дейността на мрежата се е базирала  на последователно откриване на фирми-фантоми, които са внасяли нелегално стоки от България. Според схемата, когато една фирма натрупа данъчни задължения, тя се закрива и на нейно място се открива нова, която продължава нелегалната търговия.

В процеса на тази дейност не са издавани документи и не са плащани данъци към гръцката държава. Стоките са се пласирали бързо на гръцкия пазар заради по-ниските цени, съобщават разследващите. Щетите за гръцката държава се оценяват на над 11 милиона евро.

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Разследването се води от звеното за борба с организираната престъпност. Досега са арестувани пет души, издирват се още 20 от организаторите на мрежата.

Проверяват се банковите операции на арестуваните лица, както и на тези, които формално са се водили за собственици на фирмите. Част от средствата са прехвърляни и на банки в чужбина, предаде БНР.

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Проследява се и връзката с български компании, които са изнасяли стоки без да ги декларират. Не се изключват и нови арести по случая.

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Стоки Внос Гърция
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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