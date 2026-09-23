Строителството на Мальовица засега няма да спира: Известен съдия отсъди в полза на фирма, свързвана с Христо Ковачки

Административен съд - София-област е отсъдил в полза на фирмата "Ви Ай Хънтинг" ООД - наемател на хотел „Мальовица“ и ски влековете в комплекса - и по този начин строителството на Мальовица засега продължава. Става въпрос за установената от регионалния строителен контрол и от регионалната екоинспекция незаконна смяна на стария ски влек със седалков лифт, за която в началото на лятото алармира и регионалният министър Иван Шишков.

"Ви Ай Хънтинг" се свързва от разследващи медии с бизнесмена Христо Ковачки. Според разследване на "Капитал" той контролира курорта чрез прокси фирми.

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Сагата и решението на съда

За решението на съда, което подлежи на обжалване, първо съобщи разследващата медия BIRD.bg. От определението на съдия Милка Итова става ясно, че е отменена заповедта а спиране строителството на Мальовица, издадена през юни от РДНСК. Това е станало по жалба на "Ви Ай Хънтинг" - дружество, управлявано от Александър Личев. Освен това Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) трябва да заплати на фирмата 1206,65 евро - сумата представлява направени по делото разноски.

Решението, оповестено на 18 септември, може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

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Заповедта на регионалната строителна инспекция спираше изпълнението на всички видове строително-монтажни работи на строеж "Модернизация и реконструкция на съществуващ влек в седалков лифт". Само че според Иван Шишков работата по проекта така и не е спирала - въпреки допуснатото предварително изпълнение на заповедта.

Снимка: Христо Ковачки, БГНЕС

През юни той каза в парламента, че строежът е започнал в края на служебното правителство на Андрей Гюров, когато бил направен опит да бъде издадено разрешение за строеж. То обаче не отговаряло на законовите изисквания и е било отменено от редовния кабинет. Софийската екоинспекция направи две извънредни нпроверки в землището на село Говедарци, община Самоков, където е трасето. В инспекциите на 3 и на 9 юни са участвали и експерти от агенцията по горите и Национален парк "Рила".

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Тогава е установено, че се махат стълбовете на влека, правят се нови изкопи и се наливат фундаменти. Констатирано е разполагане на механизация извън сервитута на съществуващото трасе, както и извършване на дейности през размножителния период на птиците. Налице са и несъответствия между реално изпълняваните строителни дейности и параметрите на разгледаното инвестиционно предложение, включително промени във фундаментите на съоръжението и местоположението на горната лифтова станция.

"Няма как да запазиш стари основи на влек и да направиш четириседалков лифт. Както искат да го наричат, но това си е ново съоръжение", смята министърът.

В съобщение до медиите, разпространено по-късно и подписано от пресцентър "Мальовица", се твърдеше, че модернизацията и реконструкцията на стария влек в седалков лифт от село Говедарци до Мальовица, е напълно законна и са спазени всички процедури в законодателството. Подмяната се случва изцяло в габарита на съществуваща просека, изградена с разрешение от 1987 г. Обектът се ползва от "Ви Ай Хънтинг" съгласно нотариален акт за учредяване на вещно право на ползване, по силата на който "Български туристически съюз“ дава право на ползване на дружеството, входирало инвестиционното намерение, пишеше в съобщението.

"Именно ДНСК е изложила в Мотивите на Решение №СО-37-ПР/2025 на РИОСВ – София, че извършването на реконструкцията и модернизацията на въпросния влек не представлява ново строителство в поземлен имот и не съществува правна пречка да се извършат дейностите, описани в инвестиционното предложение. Представители на Дирекция "Национален парк Рила“, участвали в проверката, са установили, че строителните дейности се извършват извън границите на парка и не представляват нарушение на режимите и нормите, действащи в защитената територия", посочваше пресцентър "Мальовица".

Проектът е разработен от правоспособни проектанти и е преминал независима оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите и приложимите нормативни изисквания, добавяха оттам.

Коя е Милка Итова?

Съдия Милка Итова бе част от Висшия съдебен съвет (ВСС) от 2012 до 2017 г., по време на мандата на Сотир Цацаров като главен прокурор, припомня BIRD.bg.

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Визитката ѝ в сайта на ВСС съдържа само кариерата ѝ преди този период, когато е била младши съдия в Окръжен съд - Пазарджик, стига и до съдия в същия съд и в Районния съд в Пазарджик, а от 2001 до 2008 г. е в Софийски градски съд. Била е и инспектор към Инспектората на ВСС.

След изтичане на мандата ѝ в съдебния съвет тя бе преназначена в Административен съд - София-област. Според специализирания правен сайт "Де факто" тя и друга нейна колежка - Каролина Неделчева - са поискали и получили назначенията без провеждането на общ конкурс.