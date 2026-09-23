Андрей Георгиев: Над 95% от делата за бързи кредити, които стигат до мен, завършват в полза на длъжниците

Над 95% от делата за бързи кредити, които стигат до него, завършват с връщане на толкова пари, колкото е взел длъжникът – без лихви и такси. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV съдията от Софийския районен съд Андрей Георгиев. По думите му проблемът при бързите кредити е, че хора, които имат спешна нужда от пари, могат да се окажат в „дългова спирала“. „Взимате едни пари, понеже имате нужда от тях, и тези пари трябва да ги върнете с лихва два, три или четири пъти повече от това, което сте взели“, обясни Георгиев.

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Той посочи, че хиляди, а в някои случаи и десетки хиляди дела годишно представляват битка на един човек срещу един кредитор. Според него държавата трябва да има по-активна политика по този въпрос, а Комисията за защита на потребителите да използва по-сериозно правомощията си. „Тя е тази, която трябва да се активизира много по-сериозно, но няма и човешкия ресурс за това. Тя има много задачи – трябва да тръгне от опасните играчки, през менютата в ресторантите – дали ни лъжат в грамажа, и да стигне до бързите кредити“, каза съдията.

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Георгиев коментира и промените в законодателството за потребителските кредити. По думите му сред положителните промени са възможностите за санкции на неизрядни кредитори, както и въвеждането на повече изисквания за проверки преди отпускането на кредит. Той обаче посочи, че България не прилага немския и френския модел, при който липсата на проверка дали клиентът може да върне кредита може да доведе до обявяването му за нищожен.

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Съдията обърна внимание и на годишния процент на разходите. Според него той задължително трябва да бъде посочен в договора, но проблемът е и в начина, по който се отчитат фиксираните разходи при малките кредити. „Ако ви посочат процент 3000, въпросът е дали това прави кредита сам по себе си недействителен, трябва ли да го връщате целия, или просто вие си преценявате дали да отидете тук за 3000 или на съседната будка за 1500“, обясни Георгиев. По думите му делата за бързи кредити вече са сред основните групи дела, които постъпват в районните съдилища.