Заради огнената стихия: Община Хисаря обяви частично бедствено положение

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара във вилна зона "Отдих", в землището на селата Михилци и Песнопой, съобщи пред журналисти кметът Ива Вълчева. До момента от селището са изведени 40 души, но евакуацията продължава, допълни областният управител на Пловдив Георги Янев. Няма данни за пострадали хора, пише БТА.

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Системата BG-Alert за предупреждение на населението бе задействана в 14:58 ч. Разпоредена е незабавна евакуация на хората, но някои от тях отказват да напуснат къщите си. До момента са изгорели три вили, каза Янев и допълни, че теренът е труднодостъпен. Два хеликоптера на Министерството на отбраната се включиха в гасителните дейности.

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На място са 16 екипа на пожарната, както и много доброволци. Собственици на къщи във вилната зона също са на място, за да разберат какво се случва с имотите им. Нямаме никаква статистика колко са законните и незаконните къщи в района, посочи кметът на Хисаря и допълни, че само около 20-30 души са постоянно живеещите.