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Три жертви след тежък сблъсък между Казанлък и Стара Загора

23 септември 2026, 12:19 часа 471 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Три жертви след тежък сблъсък между Казанлък и Стара Загора

Трима души са загинали при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора, съобщи в профила си във Facebook пътният експерт Диана Русинова. Трагедията се е разиграла малко преди обяд днес. "Според първоначалната информация става въпрос за челен сбълсък на напълно прав участък. Вследствие на жестокия удар на място са загинали две жени и един мъж", съобщи тя.

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В момента движението в района на катастрофата е изцяло затворено, като трафикът се пренасочва. От полицията призовават водачите да шофират внимателно и да използват въведените обходни маршути.

На мястото се извършва оглед. Тепърва разследващите органи ще установяват какви са точните причини, довели до фаталния инцидент.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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