Спорт:

"Не разбирам в какво ме обвиняват": Петър Илиев с коментар след разпита на Наталия Киселова

20 април 2026, 14:10 часа 806 прочитания 0 коментара
Снимка: ilievlawoffice.com
"Не разбирам в какво ме обвиняват": Петър Илиев с коментар след разпита на Наталия Киселова

Делото за плагиатство срещу Петър Илиев продължава в Софийски градски съд. Днес беше разпитана потърпевшата доц. Наталия Киселова. Според нея има съвпадение от над 70 страници между нейната дисертация, защитена през 2007 г., и публикуваната през 2015 г. книга на Илиев. Киселова посочи, че след като е установила съответствията е говорила с Илиев, но той е отрекъл обвиненията.

Тя обясни, че колегите ѝ в университета също са намерили съответствия. Въпросът не е бил поставен на катедрен съвет, тъй като ръководните академични фигури са смятали, че трябва да се потули, а те двамата да се разберат помежду си. Причината е, че по това време е имало случай с асистент, посягал на момчета, по-късно съден за това, и се е сметнало, че още един проблем няма да се отрази добре на имиджа на катедрата. Поради това Киселова се е съгласила да не подава сигнал.

През 2021 г. студенти подават вътрешен сигнал, въпросът е разгледан от Етичната комисия, а след нейното становище Петър Илиев напуска катедрата. Това е и причината факултетният съвет да не е разгледал казуса, обясни Киселова. Тя добави, че преди издаването на книгата на Илиев двамата са били в приятелски и колегиални отношения, тя го познавала от 2005 г., когато е станал асистент. По думите ѝ той не се е допитвал до нея при писането на книгата си.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Петър Илиев в началото на заседанието каза, че не разбира обвинението и добави, че има противоречия в обвинителния акт. Съдебният състав му каза да конкретизира, за да му бъде разяснено, но той не го направи.

Днес като защитник на подсъдимия беше конституиран и бившият главен прокурор Иван Гешев, който сега е адвокат.

Следващото заседание по делото ще бъде в края на май, на което се очаква да бъдат разпитани четирима свидетели.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова
плагиатство Петър Илиев Наталия Киселова
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес