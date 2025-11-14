Войната в Украйна:

14 ноември 2025, 13:50 часа 232 прочитания 0 коментара
Хаос на АМ "Тракия": Задръстване блокира движението

Временно движението при 80 км на магистрала "Тракия" в посока София се осъществява в една лента поради репатриране на тежкотоварен автомобил, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Оттам уточниха, че трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Преди няколко дни от АПИ информираха, че ще се полага маркировката в участък от първокласния път София - Пазарджик, от 89 до 147 км, както и в отсечка от второкласния път София - Самоков между 62 и 80 км. Дейностите започнаха на 10 ноември и ще продължат до тази вечер.

Продължава ремонтът в платното за Бургас в област Сливен в участък с дължина 11 км, от 262-и до 273-и км. Трафикът преминава двупосочно в платното за София, в което са обособени по една лента за пътуващите към Бургас и към столицата. На обекта се работи интензивно като на отделни отсечки се полага биндер, а в други износващият асфалтов пласт, попълват се банкети и се почиства крайпътна растителност. Прогнозният срок за завършване на ремонта е до края на ноември.

 

Виолета Иванова
