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Нова трагедия на пътя: Двама тийнейджъри загинаха на място след сблъсък между кола и скутер

25 юни 2026, 22:55 часа 994 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Нова трагедия на пътя: Двама тийнейджъри загинаха на място след сблъсък между кола и скутер

Лек автомобил помете мотопед край Мездра. Жертвите са ученици на 16 и 17 години. Инцидентът е станал в късния следобед. На телефон 112 постъпва сигнал за тежка катастрофа на пътя Мездра – село Боденец. Полицията и медиците от линейката се изправят пред ужасяваща гледка. Лек автомобил е навлязъл в насрещната лента и е помел мотопед, управляван от 17-годишно момче. С него била и приятелката му на 16 години.

„Водачът на лекия автомобил се е движел в посока Боденец, след десен завой навлиза в насрещното движение и блъска движещия се в посока Мездра мотопед със 17-годишен водач и пътничка“, обясни пред bTV Любомир Лалов, началник на Районното управление на полицията в Мездра. Точно на мястото на инцидента има знак за ограничение на скоростта. Местните са потресени. „40 км е скоростта тук. Има и пешеходна пътека, и знак за такава“, каза Ангел Ангелов.

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По данни на полицията двете деца са били с каски, но това не ги е спасило. „С каски са били и двамата. Те не са нарушили правилата, движели са се правилно“, допълни Лалов и описа случилото се като огромна трагедия.

На място беше и експерт от ЕЦТП. Според Симеон Искренов причините за тежестта на удара вероятно са свързани с висока скорост. „Тук говорим за висока скорост, защото ПТП-то е настъпило буквално на границата на населеното място, на самата табела вход-изход на град Мездра. Тежка гледка, пореден черен ден за България. Всичко е до съзнанието на шофьорите“, обясни той.

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„В ръцете на 21-годишно дете е даден мощен автомобил, макар и стар. По непотвърдена информация гумите на автомобила са на над 15-годишна възраст“, каза Искренов. Шофьорът на лекия автомобил е тестван за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни, съобщиха от полицията. Взета му е и кръвна проба. На този етап водачът е задържан за 24 часа.

"Нямам думи, с които да изразя скръбта си от поредната трагедия. Единствената дума, която кънти в главата ми е ОТГОВОРНОСТ. Всички, които сядаме зад волана. Всички, които възпитаваме децата си и им даваме автомобили. Всички, които вярваме, че ценностите не са просто хубави думи, а реално поведение. Светъл път, деца. Съболезнования! Това написа Калин Каменов, кмет на Враца.

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Загиналото момче е било привърженик на футболен клуб „Ботев“ Враца, откъдето изказаха съболезнования към близките. Такива отправи и директорът на училището, в което момчето е учило. Шофьорът на автомобила е имал 5 месеца стаж зад волана.

Припомняме, че трима души, сред които две деца на девет години загинаха при катастрофха на автомагистрала „Тракия" вчера. През изминалото денонощие в страната са станали 24 тежки катастрофи, при които са загинали шестима души, а 25 са ранени. От началото на месеца в страната е имало 566 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 40 души, а 714 са ранени. От началото на годината катастрофите са 2899 с 210 загинали и 3595 ранени.

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Враца Мездра мотопеди катастрофа полиция пътен инцидент
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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