Обещали й пратка с пари и ценности: Онлайн измамници измъкнаха 3000 лв. от жена

Онлайн измамници хващат жертви, като им обещават пратки с пари и ценности. Жена от Благоевград е предала на измамници около три хиляди лева под претекст, че ще получи пратка с пари и ценности, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Благоевград, цитирани от БТА. Сигналът е подаден във Второ районно управление – Благоевград от 65-годишната жена, станала жертва на измамата. В сигнала е посочено, че от 21 до 30 септември чрез комуникация в социалните мрежи е въведена в заблуждение от непознато за нея лице да преведе парична сума, за да получи пратка с пари и ценности.

За случая е уведомена Районна прокуратура – Благоевград и е образувано досъдебно производство. От ОДМВР-Благоевград посочват, че работата по случая продължава.

Отново се правят на полицаи

Снимка МВР

В началото на септември от полицията в Благоевград съобщиха, че са получени сигнали за това, че представящи се за полицейски служители непознати лица въвеждат в заблуждение жители на града, като им търсят парични суми за залавяне на телефонни измамници.

ОДМВР-Благоевград призовава гражданите за повишено внимание и проява на мнителност по отношение на лица, които чрез телефонно обаждане ги въвеждат в заблуждение с цел получаване на парични суми.

За предотвратяване на подобен вид престъпления, в случай на телефонно обаждане, при което са поискани парична сума, лични данни (име, ЕГН или адрес), както и номера на банкови сметки, е необходимо гражданите веднага да се свържат с близки, роднини или съседи и да позвънят на тел. 112 (избира се безплатно).

