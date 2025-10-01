Войната в Украйна:

Обещали й пратка с пари и ценности: Онлайн измамници измъкнаха 3000 лв. от жена

01 октомври 2025, 11:42 часа 227 прочитания 0 коментара
Обещали й пратка с пари и ценности: Онлайн измамници измъкнаха 3000 лв. от жена

Онлайн измамници хващат жертви, като им обещават пратки с пари и ценности. Жена от Благоевград е предала на измамници около три хиляди лева под претекст, че ще получи пратка с пари и ценности, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Благоевград, цитирани от БТА. Сигналът е подаден във Второ районно управление – Благоевград от 65-годишната жена, станала жертва на измамата. В сигнала е посочено, че от 21 до 30 септември чрез комуникация в социалните мрежи е въведена в заблуждение от непознато за нея лице да преведе парична сума, за да получи пратка с пари и ценности.

За случая е уведомена Районна прокуратура – Благоевград и е образувано досъдебно производство. От ОДМВР-Благоевград посочват, че работата по случая продължава. 

Още: Онлайн измамници замесиха Герасим Георгиев - Геро във фалшива реклама за отслабване

Отново се правят на полицаи

Снимка МВР

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В началото на септември от полицията в Благоевград съобщиха, че са получени сигнали за това, че представящи се за полицейски служители непознати лица въвеждат в заблуждение жители на града, като им търсят парични суми за залавяне на телефонни измамници.

ОДМВР-Благоевград призовава гражданите за повишено внимание и проява на мнителност по отношение на лица, които чрез телефонно обаждане ги въвеждат в заблуждение с цел получаване на парични суми. 

Още: Фалшиво видео: Използваха лицето на Графа за онлайн измама, обещаваща лесни пари

За  предотвратяване на подобен вид престъпления, в случай на телефонно обаждане, при което са поискани парична сума, лични данни (име, ЕГН или адрес), както и номера на банкови сметки, е необходимо гражданите веднага да се свържат с близки, роднини или съседи и да позвънят на тел. 112 (избира се безплатно).

Още: "Фалшива инвестиция" в БЕХ: Мъж изгуби 50 000 лв.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Телефонни измами полиция телефонни измамници онлайн измама
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес