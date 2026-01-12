Лайфстайл:

Обрат по делото за побоя над Слави Ангелов, намесиха Бойко Рашкови Васил Божков

12 януари 2026, 17:16 часа 267 прочитания 0 коментара
Обрат по делото за побоя над Слави Ангелов, намесиха Бойко Рашкови Васил Божков

Нови експертизи ще бъдат назначени по делото за побоя над журналиста Слави Ангелов, след като Софийският апелативен съд уважи искане за изготвяне на допълнителна техническа експертиза и две справки. По делото като подсъдими са привлечени близнаците Георги и Никола Асенови, както и Бисер Митрев. През миналата година тримата получиха присъди от по пет години лишаване от свобода за нападението, извършено през март 2020 г. малко преди 21:00 часа в близост до дома на Ангелов.

Съдът обаче отхвърли искането на защитата за разпит на допълнителни свидетели, сред които Бойко Рашков, Васил Божков и Орлин Алексиев. Мотивът е, че подобни разпити биха били неотносими към предмета на делото и биха довели до отклоняване от основните факти. Още: Слави Ангелов: Цялата свинщина е заради липсата на правосъдие и възмездие

Прокурорът по делото Юлиян Лефетров посочи, че споменатите лица фигурират в показанията единствено в контекста на различни обстоятелства, без пряка връзка с обвинението. От своя страна защитата на Бисер Митрев аргументира искането си с това, че имената им са били посочени от свидетеля Ивайло Серафимов. Още: Сравнение на правосъдието при Благомир Коцев и обвинения за побоя на Дебора: Слави Ангелов с оценка

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
побой Слави Ангелов
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес