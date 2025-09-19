Ограбвали ученици с нож и лютив спрей: Двама тийнейджъри на съд

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт срещу двама обвиняеми на 15 и 19 години, ограбили ученици, като ги заплашили с нож и лютив спрей. Случаят е от София, разиграл се в последния ден на миналата календарна година в квартал "Хаджи Димитър". На 31 декември 2024 година около 13.25 часа в градинка в квартал „Хаджи Димитър“ в София, обвиняемите О.Х. и Е.С. приближили четирима непълнолетни ученици и ги попитали дали носят пари в себе си. О.Х. насочил нож към момчетата и им казал: „Давайте всички пари“. Обвиняемият Е.С. насочил към четиримата лютиви спрей и казал: „Давайте всичко“. Учениците се уплашили и всеки от тях дал определена парична сума на обвиняемите, като общата сума била 80 лева.

След това обвиняемите пребъркали чантите на пострадалите и взели още 20 лева от тях. След това О.Х. и Е.С. си тръгнали в посока към спирката на автобус от градския транспорт, а пострадалите сигнализирали за случая в полицията, както и на техните родители.

Втора кражба

Още: Редовно крадял алкохол: Хванаха рецидивист

Малко след това, около 13.30 часа, на спирката на автобус № 85 в същия квартал, обвиняемите забелязали други две момчета, които седели и чакали автобуса.

О.Х. насочил и към тях нож и им казал: „Изваждайте парите“, а Е.С. насочил към тях лютив спрей. Едното момче им дало 5 лева,

а Е.С. извадил от джоба на другото 20 лева. След това двамата обвиняеми се качили на автобуса, а пострадалите се обадили на родителите си и подали сигнал в полицията.

По случая е образувано досъдебно производство. В хода на разследването са събрани доказателства, от които се стига до разумни основания да се смята, че О.Х. и Е.С. са съпричастни към престъпленията, за които са предадени на съд, гласи съобщението на съда.

Още: Крадецът на бус със стока вече е обвиняем

Разследването е приключило за 7 месеца. Предстои делото срещу двамата обвиняеми да продължи в Софийски районен съд.

Посегателство срещу български храмове: Има задържани