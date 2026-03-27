Опит за убийство: Нападателката с нож от София е била задържана и преди

Жената, която намушка четирима случайни минувачи в центъра на София в четвъртък вечерта, е позната на полицията с предишни прояви. През 2020 г. тя е била задържана за въоръжен грабеж от търговски обект, в който е работила, като делото все още е в съдебна фаза. Това съобщи заместник-директорът на СДВР ст. комисар Николай Пелтеков.

По думите му през 2023 г. жената е получила 10 дни арест за хулигански прояви на територията на Първо районно управление, а в същия период е била и обявявана за издирване по искане на майка си.

Пелтеков уточни, че тя е известна на органите на реда, но не е била освидетелствана. "Проявява на моменти епизодично агресивно поведение", каза той и подчерта, че пострадалите при нападенията са случайни хора.

Разследването е за опит за убийство

Събраните материали предстои да бъдат докладвани на Софийската градска прокуратура. Разследването се води за опит за убийство, като ще бъдат предприети и мерки по Закона за здравето.

По-рано служебният вътрешен министър Емил Дечев заяви, че има вероятност жената да страда от психични проблеми, но подчерта, че това трябва да бъде установено с експертиза.

"Няма никакви данни за терористични мотиви или цели, липсват и политически мотиви. Не може да става въпрос за користна цел", посочи той.

Министърът допълни, че се проверява дали жената е била задържана и в други случаи в миналото.

Задържана след издирване през нощта

39-годишната жена беше установена и задържана след часове издирване в нощта срещу петък. Тя е заподозряна за две последователни нападения с нож в центъра на София, при които пострадаха четирима души.

По-рано от СДВР разпространиха нейна снимка и призоваха за съдействие от гражданите.

"Молим гражданите, които разпознаят лицето от снимката и могат да помогнат с информация за местонахождението му, да сигнализират на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР. Анонимността им е гарантирана", призоваха от полицията.

Няколко часа по-късно от СДВР съобщиха: "Жената от снимката е установена и задържана. Благодарим за оказаното съдействие".