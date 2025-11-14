Внесоха в съда и делото срещу Никола Барбутов: какви са обвиненията срещу него и още трима души?

Варненският кмет Благомир Коцев официално беше даден на съд вчера, а днес, 14 ноември, Софийската градска прокуратура внесе и обвинителния акт срещу бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов. С него на съд се изправят още трима души - Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Йорданова-Пандова. Четиримата ще отговарят за общо 8 престъпления, съобщиха от прокуратурата. Твърди се, че от февруари 2025 г. до 24 юни тази година първите трима са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел, за да върши съгласувано престъпления по служба, включително подкупи.

Барбутов се върна в ареста в края на октомври, след като Софийският апелативен съд отмени решение на по-долната инстанция - Софийски градски съд. СГС беше решил да го пусне под домашен арест с електронна гривна.

Делото

Барбутов бе в ареста от 24 юни, когато бе задържан при акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) в сградата на Столична община. Той е обвинен заедно с още няколко лица за участие в организирана престъпна група и за корупционно престъпление, свързано с обществени поръчки.

На 12 септември Софийският градски съд вече бе разглеждал мярката му за неотклонение и тогава реши той да остане зад решетките заедно с Петър Рафаилов – външен експерт, назначен да подпомага администрацията по процедурите за обществени поръчки.

Обвиненията

На Барбутов, Рафаилов и Клисурска е повдигнато обвинение за това, че в периода от м. февруари 2025 г. до 24.06.2025 г. в гр. София са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да вършат съгласувано престъпления по служба и подкупи.

Барбутов е предаден на съд и за подкуп по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1 НК - за това, че на 17.06.2025 г. в гр. София обещал на Георги Тодоров - кмета на район „Люлин“, парична сума, равняваща се на 6% от стойността на обществени поръчки, които ще бъдат обявени занапред от район "Люлин", за да назначава за членове на комисиите по Закона за обществените поръчки експерти, приближени на Барбутов, при провеждане на бъдещи процедури и да обявява фирми (търговски дружества), които ще бъдат конкретно посочвани от Барбутов за изпълнители на обществените поръчки.

Снимка: БГНЕС

Барбутов и Рафаилов са обвинени в престъпление по служба, извършено в периода от месец февруари 2025 г. до 17.06.2025 г. в гр. София, с две деяния, в което Барбутов е участвал като извършител, а Рафаилов - като помагач. Като заместник-кмет, Барбутов превишил властта си, произтичаща от Закона за местното самоуправление и местната администрация, от длъжностната му характеристика на заместник-кмет и заповед на кмета на Столична община относно организацията и провеждането на обществени поръчки. Ето как: той провел разговори с Ивайло Кукурин - кмета на район „Младост“, и люлинския районен кмет Георги Тодоров в които им обяснил, че обществените поръчки в двата столични района трябва да се подготвят от негови доверени експерти, така че да бъдат печелени от приближени до него фирми, твърди обвинението.

В това Барбутов е бил улеснен от Рафаилов, който, за да придаде достоверност на заявеното от заместник-кмета на СО, присъствал на срещата му с кмета на район „Младост" и осъществил среща със заместник-кметове на район „Люлин“, представил се като един от „доверените“ експерти и разяснил процеса, по който ще бъдат провеждани обществените поръчки. Целта била приближените на Никола Барбутов фирми да бъдат обявявани за изпълнители по обществените поръчки и с тях да бъдат сключвани договори по Закона за обществените поръчки. Като последица от това е било възможно да се разходват непрозрачно публични средства, да се създадат условия за нарушаване на конкуренцията в държавата, да се разколебае авторитетът и доверието на гражданите в Столична община, твърди прокуратурата.

Рафаилов е с обвинение и за подкуп по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1 НК, именно заради това, че на 05.06.2025 г. в гр. София предложил парична сума, равняваща се на 6% (близо 300 хил. лв.) от прогнозната стойност (близо 5 млн. лв. без ДДС) на провеждаща се открита процедура за възлагане на обществена поръчка - с предмет разширение на детска градина - с възложител кмета на район „Младост". Предложил я на районния кмет Кукурин, за да определи посочена от Рафаилов фирма (търговско дружество), за изпълнител на обявената обществена поръчка, твърди обвинението.

Обвинена в подкуп по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1 НК е и Росица Пандова - през месец февруари 2025 г. в гр. София, като заместник-кмет на район „Люлин“, предложила 2500 лева на Георги Тодоров - кмета на района, за това, че на 25.11.2024 г. е сключил договор за изпълнение на обществена поръчка чрез директно възлагане - за ремонт и реконструкция на двора на столично училище, в размер на 49 500 лева без ДДС, или 59 400 лева с ДДС.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисия за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП. Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.