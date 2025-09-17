Отново инцидент с мотор: 29-годишен с опасност за живота

Две катастрофи с участието на мотористи станаха на територията на Област Бургас във вторник. Един от шофьорите е в болница с опасност за живота, съобщавата полицията, цитирана от БГНЕС.

Първата катастрофа е станала около 16.20 часа в района на кръстовище с равнозначни пътища в руенското село Разбойна.

29-годишен мъж от селото управлявал мотоциклет "Ямаха ХТ 600", без регистрационни номера, когато не пропуска и се блъска в движещия отдясно лек автомобил "Пежо 307". 55-годишен мъж, също от село Разбойна, не е пострадал, но мотористът е ранен.

29-годишният е с пукнат череп и хематом на мозъка. Той е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък", с опасност за живота.

По-късно същия ден, около 19.55 часа, на бул "Проф. Яким Якимов" в Бургас - срещу блок 36 в ж.к. "Славейков", лек автомобил "Хюндай", с бургаска регистрация, управляван от 43-годишна бургазлийка не спира на пътен знак Стоп и отнемайки предимството блъска мотоциклет "Кавазаки", управляван от 34-годишен бургазлия. Мъжът е получил фрактура на палеца на дясната ръка. Той е прегледан в болница "Бургас мед" и е освободен за домашно лечение.