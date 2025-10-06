Войната в Украйна:

Червен код за обилни валежи в редица региони в Румъния

06 октомври 2025, 14:33 часа 298 прочитания 0 коментара
Националната метеорологична служба на Румъния издаде предупреждение за червен код за обилни валежи за вторник в окръзите Констанца, Кълъраш и Яломица, който влиза в сила от вторник вечерта, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА. Очаква се в тези райони да има обилни валежи, като количествата ще достигнат между 110 и 120 литра на квадратен метър.

Предупреждение за оранжев код за значителни валежи ще бъде в сила от вторник в 21:00 часа до сряда в 23:00 часа за областите Мунтения, Добруджа, Южна Молдова и Югоизточна Трансилвания, където се очаква общото количество валежи да достигне от 60 до 90 литра на квадратен метър.

За същия период е издаден и жълт код за предупреждение за дъжд и силни ветрове, който засяга части от Централна Молдова, Южна Трансилвания, Източна и Южна Олтения и Западните Южни Карпати, като се очаква количеството валежи да достигне 25 до 30 литра на квадратен метър.

В окръзите, засегнати от жълтия код за предупреждение - Вранча, Галац, Бузъу, Прахова, Браила, Яломица, Кълъраш, Констанца, Тулча и Илфов, както и в Букурещ - се очаква поривите на вятъра да достигнат между 50 и 70 км/ч.

В Южните Карпати, на височина над 1700 метра, ще има временни виелици с пориви на вятъра от 60 до 90 км/ч и натрупване на снежна покривка от 10 до 30 см.

Виолета Иванова
