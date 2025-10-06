Войната в Украйна:

Хвърчаха искри от пътя: Вижте как жена кара километри по джанти (ВИДЕО)

06 октомври 2025, 14:53 часа 581 прочитания 0 коментара
Невероятни сцени бяха заснети в неделя на пътя между хърватския град Шибеник и Лозовац, където шофьори и полицаи станаха свидетели на странно и изключително опасно шофиране, съобщи хърватската медия "Индекс". Главното действащо лице е жена, управлявала на Renault Clio, която кара километри без гуми от дясната страна.

Хвърчаха искри

Колата се движеше директно върху джантите си, причинявайки искри, които хвърчаха във всички посоки. Въпреки очевидния проблем, дамата преминаваше през завои, пресичаше двойни плътни линии и дори влезе в тунел, като през цялото време шофираше с широко отворен багажник.

Арестуваха я

Опасното шофиране в крайна сметка беше спряно от полицията. Полицията в Шибеник потвърди, че жената е задържана.

„Жената е арестувана и доведена в полицейското управление за застрашаване на безопасността на движението по пътищата“, каза пред Morski.hr Саня Балкас от полицията в Шибеник , добавяйки, че повече подробности за целия инцидент ще бъдат известни утре. ОЩЕ: Пияна жена паркира в подлез (СНИМКА)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
