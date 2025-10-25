Войната в Украйна:

Падане от 20 метра: Ловец е в тежко състояние след злополука край Велинград

25 октомври 2025, 21:26 часа 395 прочитания 0 коментара
Падане от 20 метра: Ловец е в тежко състояние след злополука край Велинград

Млад мъж на 28 години е пострадал сериозно по време на ловен излет в района на Велинград и е бил транспортиран по спешност с медицински хеликоптер до столична болница. Инцидентът е станал в пресечена и стръмна местност близо до село Драгиново, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Според очевидци, младият мъж се е подхлъзнал и е паднал в скалисто дере с дълбочина близо 20 метра. Веднага след инцидента на място е пристигнал екип на "Спешна помощ". Медиците са преценили, че състоянието на пострадалия не позволява транспортиране по суша, тъй като това би могло да бъде животозастрашаващо.Поради тази причина е потърсено съдействие от въздушна линейка.

Членовете на ловната дружинка са успели да извадят мъжа от дерето. Впоследствие екипи на пожарната и Районното управление във Велинград са оказали съдействие за пренасянето му до място, подходящо за кацане на хеликоптера, предава БТА. 

ОЩЕ: Чехия засилва защитата на Полша 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Велинград ловец пропадане вертолет
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес