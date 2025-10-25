Падане от 20 метра: Ловец е в тежко състояние след злополука край Велинград

Млад мъж на 28 години е пострадал сериозно по време на ловен излет в района на Велинград и е бил транспортиран по спешност с медицински хеликоптер до столична болница. Инцидентът е станал в пресечена и стръмна местност близо до село Драгиново, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Според очевидци, младият мъж се е подхлъзнал и е паднал в скалисто дере с дълбочина близо 20 метра. Веднага след инцидента на място е пристигнал екип на "Спешна помощ". Медиците са преценили, че състоянието на пострадалия не позволява транспортиране по суша, тъй като това би могло да бъде животозастрашаващо.Поради тази причина е потърсено съдействие от въздушна линейка.

Членовете на ловната дружинка са успели да извадят мъжа от дерето. Впоследствие екипи на пожарната и Районното управление във Велинград са оказали съдействие за пренасянето му до място, подходящо за кацане на хеликоптера, предава БТА.

