Пеевски "изяжда и източва" ДПС: "БОЕЦ" с любопитни документи за централата на "Ново начало"

Фирмата, която към момента извършва ремонтни дейности в централата на "ДПС-Ново начало" на ул. "Врабча" 23 в София, е получила близо 1 млн. лв. за текущ ремонт в бившата централа на единното ДПС на бул. "Александър Стамболийски" 45а през ноември 2024 г. Проблемът - тогава "МЕЙСЪН БИЛД" ЕООД не е била вписана в регистъра на строителните компании, съобщава гражданско сдружение "БОЕЦ". Това е станало чак на 14 август 2025 г.

Сега тази фирма действа по "двореца" (както от "БОЕЦ" го нарекоха при последния си стрийм на мястото) на санкционирания за корупция по глобалния закон "Магнитски" от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Още: Пеевски твърди за пърформънс в Пазарджик: Кой е Мухарем - Мухата и с кого хапва Рашков лютеница (ВИДЕО)

Сигнал на "БОЕЦ" за ремонт в сградата на "Врабча" 23

Активистите публикуваха отговор от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), получен по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от септември тази година. Той касае техен сигнал, подаден към ДНСК, за извършващи се строително-монтажни работи в сградата на ул. "Врабча" 23 и разпореждане за извършване на проверка. Причината - в началото на септември председателят на сдружението Георги Георгиев посети централата и засне мащабен ремонт. "Вижте за какъв дворец става дума, тази сграда е по-голяма от сградите на общините в десетки градове в България! Нямаме детска болница, нямаме аптеки в стотици населени места, но за Пеевски има дворец и получава всичко!", каза тогава той. Още тогава обяви, че подава сигнал за незаконен ремонт, а изпълнителите на обекта казаха, че нямали нужда от разрешително, защото не правят промени по конструкцията: БОЕЦ влезе в "офиса на Пеевски" с въпроси за Магнитски: Картината отвътре (ВИДЕО).

От отговора на ДНСК става ясно, че проверка е извършена - представен е акт за частна държавна собственост от 2024 г., скици, договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост (от 2024 г.), експертиза и справка от строителния регистър, където "МЕЙСЪН БИЛД" ЕООД е вписана. Представител на компанията също е присъствал на място.

Снимка: БГНЕС

От "БОЕЦ" не разкриват в пълнота отговора по ЗДОИ. От справка в регистъра на строителите става ясно, че фирмата е вписана на 14 август 2025 г. Проверка в Търговския регистър показва, че неѝн едноличен собственик и управител е Боян Иванов.

Още: Държавата се управлява от Пеевски, Борисов е притиснат и слуша, другите две мажоретки подскачат

Солидна сума за "МЕЙСЪН БИЛД" за старата сграда на ДПС

Това име се появява в публикувана от гражданското сдружение фактура с дата 7 ноември 2024 г., която не може да се провери по независим път. Там е и името на "МЕЙСЪН БИЛД" ЕООД, която според документа получава плащане по договор за обект на бул. "Александър Стамболийски" 45а от ПП "Движение за права и свободи". Сумата е 929 946, 13 лева. Според "БОЕЦ" фактурата е подписана от Йордан Цонев. Днес той е част от "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски.

Още: Стояна Георгиева: Политическо престъпление е, че Борисов даде на Пеевски парите на данъкоплатците (ВИДЕО)

Около периода на фактурата започна разцеплението в ДПС. Очевидно тогава "МЕЙСЪН БИЛД" ЕООД не е била вписана в регистъра на строителните компании. "Пеевски изяжда собствената си партия, като източва през подставени фирми субсидията на ДПС. А това са нашите пари - държавната субсидия, платена от данъците на всички българи", смятат от "БОЕЦ".

На бул. "Александър Стамболийски" се намираше централата на Движението за права и свободи, но през юли 2025 г. правосъдният министър в кабинета "Желязков" Георги Георгиев предложи сградата да бъде дадена на европейските делегирани прокурори. Висшият съдебен съвет одобри: Официално: Емблематичната централа на ДПС вече е с нови обитатели.

Що се отнася до сградата на "ДПС-Ново начало" на ул. "Врабча" 23, там се помещаваха Агенцията за публични предприятия и контрол (АППК) и Българската агенция за инвестиции (БАИ), преди тези две държавни агенции да бъдат прокудени, за да може партията да заеме офисите. Това стана с решение на служебното правителство на Димитър Главчев през ноември миналата година: Българската агенция за инвестиции има нов адрес, след като освободи офисите си за Пеевски.