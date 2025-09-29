Ползвали Google translate за подкупа: Ето колко пари са взели служители на ДАИ от екипа на Роби Уилямс

Двамата служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", които са поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс са задържани до 72 часа, предстои да бъде внесено искане за постоянното им задържане, уволнени са от работа, а и вече са им повдигнати обвинения за подкуп, стана ясно по време на брифинг на прокуратурата полицията и ДАИ във връзка със случая. От 22 товарни композиции, които е трявало да пристигнат за концерта на Роби Уилямс, са спрени пет водачи на камиони, но двама са отказали да дадат подкуп. Служителите на ДАИ поискали и приели суми от 300 евро и два пъти по 200 лв. от общо трима водачи. Претекстът за подкупа бил повреда в тахошайбите, но по данни на организаторите тахографските устройства са чисто нови.

"Имало е езикова бариера и в комуникацията са използвали Google translate", коментира директорът на СДВР Любомир Николов.

От ГДБОП коментираха, че не става въпрос за организирана престъпна група.

Снимка: БГНЕС

Още пари при обиските

"Действията са предприети след сигнала от организатора на концерта. Колегите от СДВР са реагирали незабавно и са започнали разследване в условията на неотложност, провели са разпити на свидетели, на по-късен етап и пред съдия. Извършени са претърсвания и изземвания на автомобили и адреси, както и обиски на лица", каза заместник градският прокурор на София Десислава Петрова.

Междувременно органите на реда са намерили добре прикрити, скрити солидни копюри от евро и банкноти и големи парични средства в жилището на единия от задържаните. Общата сума е от порядъка на около 43 хил. евро и над 5 хил.лв. в брой.

От полицията са попаднали на "интересни находки", една от които са били три удостоверения, принадлежащи на чужди граждани, работещи в транспортни фирми и едно издадено в полза на български гражданин. Подозрението е, че те са били използвани като залог за бъдещ подкуп.

Останали са без работа

"Двамата са отстранени от работа, занапред нулева толерантност към корупционни практики. Дългогодишни служители от 2012, каза шефът на ДАИ Слав Монов и уточни, че има вътрешна проверка и се надява да се изкоренят корупционните практики.

За евентуални боди камери или видеонаблюдение в самите коли - шефът на ДАИ каза, че има камери на автомобилите, включително на този, който е извършено действието и в момента се свалят данните и записът ще бъде проверен.