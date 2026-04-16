Почти 1,3 млн. негодни за продажба яйца върна БАБХ в Турция

Почти 1,3 млн. яйца за преработка (клас В) от Турция са спрени на ГКПП “Капитан Андреево“. Общото количество от около 82 тона е превозвано с четири товарни автомобила с турска регистрация. Те вече са върнати в Турция.

Това съобщиха на страницата в интернет на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Инспекторите от отдел “Граничен контрол“ към БАБХ са взели такова решение заради несъответствия в документите, придружаващи пратката.

При проверката е бил посочен адрес на фирма получател в България. Там обаче няма преработвателно предприятие, каквото е задължителното условие за приемане на такива яйца.

Съгласно действащото законодателство яйцата от клас В не могат да бъдат предлагани в търговската мрежа, а са предназначени единствено за преработка в лицензирани преработвателни предприятия.

