Войната в Украйна:

Почти 1,3 млн. негодни за продажба яйца върна БАБХ в Турция

16 април 2026, 11:22 часа 357 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Почти 1,3 млн. яйца за преработка (клас В) от Турция са спрени на ГКПП “Капитан Андреево“. Общото количество от около 82 тона е превозвано с четири товарни автомобила с турска регистрация. Те вече са върнати в Турция.

Това съобщиха на страницата в интернет на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

Инспекторите от отдел “Граничен контрол“ към БАБХ са взели такова решение заради несъответствия в документите, придружаващи пратката.

При проверката е бил посочен адрес на фирма получател в България. Там обаче няма преработвателно предприятие, каквото е задължителното условие за приемане на такива яйца.

Съгласно действащото законодателство яйцата от клас В не могат да бъдат предлагани в търговската мрежа, а са предназначени единствено за преработка в лицензирани преработвателни предприятия.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
БАБХ яйца опасни храни преработка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес