Еврото започва оптимистично новата седмица

Курсът на еврото спрямо щатския долар пое нагоре в началото на седмицата, след като през изминалата то беше слязло сериозно под границата от 1,16 към американската валута, на нива невиждани от около месец. Иначе и като цяло в последната седмица европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности заради силната американска валута и притиснато от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1651 долара или над нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Още: Нова посока за еврото в края на седмицата

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1644 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 28 май, когато беше на ниво 1,1588 спрямо долара.

Още: Рязка промяна в курса на еврото, невиждан е от месец

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 12 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1785 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 01 юни 2025, когато беше 1,1348 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.