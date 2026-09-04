"Търсим един заглушител": КРС издънили работата в "Драгалевци" - очаква се трансформация в службите

"Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация, от кого и как. Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура. Отиват пред въпросния ресторант, излизат от ресторанта и ги питат: Какво парвите тук? А те отговарят: "Търсим един заглушител", разказа премиерът Румен Радев за липсващия заглушител от акцията на ДАНС в "Драгалевци". Той обясни, че чак после се уведомяват службите за сигурност, МВР, а по думите му това време е ценно.

"В това време може да се направят много неща. Ето това са фактите към момента, колкото и да са смешни, но това е положението", заяви още Радев.

Готви се голяма трансформация на службите

Премиерът заговори и за трансформация на службите за сигурност.

"Дал съм указания. В момента тече процес на дълбока трансформация в нашите служби и структурна, и функционална. Надявам се съвсем скоро време ръководителите на тези служби да запознаят парламента с това, което ще се предприеме. Наистина трансформацията е висока, аз да осигури по-висока ефективност", заяви още Радев.

Той уточни, че в момента е водещ човешкият фактор, но заговори и за технологично разузнаване. ОЩЕ: Имало ли е теч на информация? Демерджиев с нови подробности за липсващия заглушител от "Драгалевци"

Некомлекта в ДАР

Радев отговори на въпрос на Атанас Атанасов от "Демократична България" в контекста на предсотящото председателството на Комитета по цивилно разузнаване.

Атанасов попита още каква е готовността на българските служби за сигурност за това председателство, имайки предвид, че годишните доклади на ДАР става известно, че тази агенция има повече от 35% кадрови недокомплект.

"От десет години чета доклади за службите и мога да ви кажа, че проценстът на некомплект, който цитирахте за ДАР си е същият. Службата е обезпечена финансово, но критериите за постъпване и за работа, са доста високи. Това е една от причините службата да поддържа такъв висок некомплект", отговори Радев.

Междувременно Атанасов цитира и френско проучване, че българските служби са ненадеждни, но българският премиер не се съгласи с тези констатации.

"В разговора ми с помощник-генералния секретар на НАТО изрази изключително висока оценка и за ДАР и за ДАНС. Базирам се на неговата преценка", заяви още Радев.

Според него в ДАНС работата се оценява високо и нашите партньори ценят много тази информация и взаимодействието си с нашите служби. ОЩЕ: Радев и шефовете на служби се срещнаха с топ разузнавач от НАТО: Какво се знае до момента? (СНИМКА)