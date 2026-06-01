Баща преби непълнолетната си дъщеря, момичето беше настанено в институция. Това съобщават от ОДМВР-София. Около 22.30 часа на 30 май в РУ-Пирдоп постъпил сигнал, че баща е нанесъл побой на непълнолетната си дъщеря в дома им в Златица.

На адреса веднага били изпратени полицейски служители. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Уведомен е отдел “Закрила на детето“.

Девойката е прегледана от медицински екип с оплаквания от болки по тялото, след което е настанена в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

Още: Бил майката на детето си с метална пръчка: Мъж е обвиняем за домашно насилие

По случая е регистрирана преписка. Сигнал за домашно насилие постъпил в РУ-Пирдоп и около 18 часа на 31 май.

Жителка на с. Антон съобщила, че при семеен скандал съпругът й я е бутнал на земята и я е ударил с ръка. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е регистрирана преписка.

Още: Въпреки мащаба: Медиите игнорират насилието срещу жени