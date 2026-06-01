Прободни рани и счупени коли: Равносметка след две масови сбивания

Прободна рана от нож и щети по три автомобила. Това е равносметката от две масови сбивания през уикенда, съобщават от ОДМВР-София. Около 18.25 часа на 30 май в РУ-Костенец постъпил сигнал за сбиване между група мъже в Момин проход. На място незабавно били изпратени полицейски служители, които установили мъж с прободна рана в областта на корема. Пред тях той обяснил, че е участвал в сбиване с няколко души, които след това са се оттеглили с лек автомобил. Пострадалият бил настанен за лечение, а на местопроизшествието – извършен оглед. След бързи оперативно-издирвателни действия на полицейските служители участниците в сбиването били разкрити и задържани за срок до 24 часа.

Побойниците са криминално проявени

След доклад на събраните материали в прокуратурата тримата криминално проявени жители на с. Горна Василица са привлечени като обвиняеми за причиняване на средна телесна повреда в съучастие.

Двама от тях са задържани до 72 часа, на третия е наложена мярка за неотклонение “домашен арест“.

Около 13.40 часа на 30 май в РУ-Ботевград се получил сигнал за скандал и сбиване между местни жители в с. Литаково. На място веднага били изпратени екипи на полицията и жандармерията.

Установено е, че в резултат на свадата са причинени материални щети на три автомобила. За срок до 24 часа са задържани двама мъже. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 216, ал.1 от НК.

Около 0.55 часа на 31 май в ОДМВР-София постъпил сигнал от медицинския център в Годеч за приет мъж от с. Голеш с прободни рани.

Служители на РУ-Годеч бързо изяснили, че нараняванията са получени по време на скандал, прераснал в сбиване между пострадалия и друг мъж.

След преглед и оказана медицинска помощ в столична болница 44-годишният е освободен за домашно лечение. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.