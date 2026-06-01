Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Прободни рани и счупени коли: Равносметка след две масови сбивания

01 юни 2026, 13:48 часа 667 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Прободни рани и счупени коли: Равносметка след две масови сбивания

Прободна рана от нож и щети по три автомобила. Това е равносметката от две масови сбивания през уикенда, съобщават от ОДМВР-София. Около 18.25 часа на 30 май в РУ-Костенец постъпил сигнал за сбиване между група мъже в Момин проход. На място незабавно били изпратени полицейски служители, които установили мъж с прободна рана в областта на корема. Пред тях той обяснил, че е участвал в сбиване с няколко души, които след това са се оттеглили с лек автомобил. Пострадалият бил настанен за лечение, а на местопроизшествието – извършен оглед. След бързи оперативно-издирвателни действия на полицейските служители участниците в сбиването били разкрити и задържани за срок до 24 часа.

Още: Счупени две глави и челюст след масов бой в Шумен

Побойниците са криминално проявени

Снимка iStock

След доклад на събраните материали в прокуратурата тримата криминално проявени жители на с. Горна Василица са привлечени като обвиняеми за причиняване на средна телесна повреда в съучастие.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Двама от тях са задържани до 72 часа, на третия е наложена мярка за неотклонение “домашен арест“.

Още: Отрязали му пръстите с брадва: Младеж пострада при масов бой

Около 13.40 часа на 30 май в РУ-Ботевград се получил сигнал за скандал и сбиване между местни жители в с. Литаково. На място веднага били изпратени екипи на полицията и жандармерията.

Установено е, че в резултат на свадата са причинени материални щети на три автомобила. За срок до 24 часа са задържани двама мъже. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 216, ал.1 от НК.

Още: Замеряли се с бутилки: Две фамилии се биха в Хасково

Около 0.55 часа на 31 май в ОДМВР-София постъпил сигнал от медицинския център в Годеч за приет мъж от с. Голеш с прободни рани.

Служители на РУ-Годеч бързо изяснили, че нараняванията са получени по време на скандал, прераснал в сбиване между пострадалия и друг мъж.

След преглед и оказана медицинска помощ в столична болница 44-годишният е освободен за домашно лечение. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
масов бой сбиване полиция прободна рана
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес