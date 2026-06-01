Пиян ухапа полицай по крака

Пиян мъж ухапа полицай по крака при опит да бъде задържан. Това съобщиха от ОДМВР-София. Около 17.25 часа на 31 май жителка на Правец съобщила в полицията, че приятелят й отправя към нея обиди.

Още: С газов пистолет: Пиян вилня в пътнически влак

Изпратените на адреса служители на РУ-Правец установили мъжа във видимо нетрезво състояние. 31-годишният не се подчинил на даденото му разпореждане да се отстрани от адреса и да не притеснява живущите.

При задържането му ухапал единия от униформените по крака. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Още: Пиян буйства в болницата в Каварна