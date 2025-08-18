Срещата Тръмп-Путин:

Пожар гори на сметището в пловдивско село

18 август 2025, 08:37 часа 377 прочитания 0 коментара
Пожар гори на сметището в пловдивското село Шишманци, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Сигналът за огъня е подаден в 5:30 часа. На място работят четири екипа огнеборци, които овладяват огъня.

Замерваща станция на сектор "Специализирани оперативни дейности" - Пловдив следи качеството на въздуха в близките населени места.

Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700 - 800 кв. м. Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери.

Виолета Иванова
