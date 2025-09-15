Войната в Украйна:

15 септември 2025, 07:25 часа 294 прочитания 0 коментара
Пожарът в Рила вече е овладян

Вече седми ден се борим с този високопланински пожар. Вече може да се каже, че пожарът е овладян. От всички страни беше спрян още снощи, когато се изтеглихме. Само в югоизточната част на пожара ни остава едно труднодостъпно място, където днес ще изпратим допълнителни сили", каза в сутрешния блок на БНТ началникът РС ПБЗН Рила главен инспектор Стефан Тахтаджийски във връзка с възникналия пожар на територията на природен парк "Рилски манастир". 

Припомняме, че пожарът възникна на 9 септември вечерта на 2200 метра височина в Рила планина над река Илийна. 

Стана ясно, че днес на място са изпратени три екипа, с 12 пожарникари, като на място има и представители от природния парк "Рилски манастир". Надявам се и времето да ни помогне. Засега дъжд много малко е паднал. 

"Вече летателна техника не е необходима. Няма опасност за хора, населени места и вилни зони", каза главният инспектор.

Щетите от пожара

Главният инспектор уточни, че общата обхваната площ е около 900 декара.

От природен парк "Рилск иманастир", уточниха, че няма засегнато биоразнообразие, но е засегнато местообитание на дивата коза, на мечката и на глухаря. 

Много малка част горски територии са засегнати, като най-вероятно причината е мълния. ОЩЕ: Огънят в ПП “Рилски манастир“ пълзи към мокри дерета 

