Полицията не отива на протестите, за да бие и да окървавява: Синдикатът на МВР с коментар за ескалациите

"Ние не сме създавани само от идеални служители. Твърде възможно е да има неконтролирани емоции, може да се говори за пропуски във възпитанието в службата. Нашите колеги са достатъчно добри професионалисти и ние като служители не тръгваме на протест с желание да агресираме и да бием". Това заяви пред БНТ Илия Кузманов, председател на Съюза на синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР).

Финалът на един протест може да бъде и без обърнато кошче

Според него най-хубавото, което се случи е, че протестът не беше окървавен. "Финалът на един протест може да бъде и без нито едно обърнато кошче. За тези, които идват да окървавят един протест, си е за тяхна сметка", добави Илия Кузманов.

Според него е добре на полицаите да се гледа като на хора с аргумент, че имат същите проблеми като на протестиращите.

От думите на председателя на СФСМВР стана ясно, че 4000 са работещите пенсионери в МВР, а 1700 са с ТЕЛК-ове. Проблем за СФСМВР обаче остава екипировката на служилите на МВР и материалната база, в която работят, както и автомобилите, с които се движат при изпълнение на служебния дълг.

СФСМВР ще подкрепят бюджета, въпреки че имат доста забележки и негодувания за държавните пари.

